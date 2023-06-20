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Британский миллиардер Хардинг находится на борту батискафа, пропавшего при погружении к «Титанику»

20 июня 2023 08:06
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Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, известный своими начинаниями в сфере авиации и полетами в космическое пространство, может быть на борту пропавшего в северной части Атлантического океана туристического батискафа, сообщает РИА Новости.

Сведения о пребывании Хардинга на борту подтвердил его пасынок Брайан Зас в своей записи в социальной сети Facebook. Зас выразил надежду, что поисковая операция будет успешной и его отчим будет найден.

Ранее стало известно об исчезновении туристического батискафа, который возил туристов на затонувший в 1912 году «Титаник». В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

# Международная политика

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