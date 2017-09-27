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Более 75 тысяч жителей эвакуировали на Бали – вулкан Агунг может начать извержение в любую минуту

27 сентября 2017 13:04
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Новости Индонезии. Причиной массового бегства людей стал вулкан Агунг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его активность достигла критической стадии, ученые зафиксировали сотни подземных толчков.

Это означает, что извержение может начаться в любую минуту. Международный аэропорт Нгурах-Рай на курортном острове пока работает в штатном режиме. Но некоторые страны, в частности, Британия, Австралия и Сингапур уже предупредили своих граждан о возможной отмене рейсов и необходимости срочной эвакуации.

Более 75 тысяч жителей эвакуировали на Бали – вулкан Агунг может начать извержение в любую минуту-1

# Фотофакт # Извержение вулкана

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