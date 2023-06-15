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Британские медики проводят очередную общенациональную забастовку

15 июня 2023 09:12
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Новости Великобритании. Британские медики проводят очередную общенациональную забастовку. Они требуют повысить им зарплаты на 35 %. Жизнь в стране продолжает дорожать, а нынешний заработок позволяет лишь сводить концы с концами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские медики проводят очередную общенациональную забастовку-1

По словам организаторов, эта акция протеста будет иметь для Англии серьезные последствия. Во-первых, из-за числа участников – это несколько десятков тысяч человек. А во-вторых, из-за ее протяженности. Медики не будут работать три дня. В больницах отменены запланированные приемы и процедуры. И жизни многих пациентов оказались под угрозой. Однако несмотря на это, просветительство вряд ли пойдет навстречу требованиям бастующих. Министр здравоохранения Британии уже назвал их необоснованными.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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