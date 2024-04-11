Британские фермеры предупредили о нехватке продовольствия из-за непогоды

Британия может остаться без отечественного продовольствия. С таким предупреждением выступил Национальный союз фермеров. Причиной кризиса стала экстремальная погода, во власти которой Королевство находится уже несколько месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ливней и штормов все поля оказались перенасыщенными влагой, а зачастую до сих находятся под водой. Аграрии не могут приступить к севу. Это в сочетании с аномально низкими весенними температурами убивает будущий урожай. Более 50 % озимых находится в ужасном состоянии. Непогода нанесла удар и по животноводству. Из-за отсутствия кормов фермеры начинают терять скот. Это грозит серьезным дефицитом мяса и молочных продуктов. И кризис только разрастается. Помимо погоды, хозяйства на грань выживания ставят и постоянно растущие затраты на производство.