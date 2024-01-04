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Британская BAE Systems возобновит производство деталей для гаубиц М777

04 января 2024 10:33
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Ведущая оборонная компания Британии BAE Systems намерена восстановить выпуск комплектующих для гаубиц дальнего действия M777, поставляемых для армии США. Об этом пишет РИА Новости.

Эти запчасти будут использованы для ремонта M777 в Украине. Несмотря на то, что последняя заявка на покупку данного оружия была сделана США пять лет назад, восемь стран, как предполагается, представят заявки на покупку гаубицы.

В Украине уже имеется больше гаубиц M777, чем любой другой вид артиллерийского вооружения, поставляемого Западом. При этом российская сторона выразила обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, заявив, что это угрожает успеху переговоров между Москвой и Киевом.

# Оружие и боеприпасы

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