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Обвалились дома, люди ночевали на улице. На севере Турции сильное землетрясение

23 ноября 2022 10:38
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Новости Турции. Более 50 человек пострадали при сильном землетрясении на севере Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром стихии стала провинция Дюздже. Власти сообщают о разрушениях, частично обвалились некоторые дома.  

Обвалились дома, люди ночевали на улице. На севере Турции сильное землетрясение-1

Приостановлены занятия в школах и университетах. Местные жители, боясь повторных толчков, провели остаток ночи на улицах. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в результате землетрясения погибших нет.  

# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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