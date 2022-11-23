Обвалились дома, люди ночевали на улице. На севере Турции сильное землетрясение

Новости Турции. Более 50 человек пострадали при сильном землетрясении на севере Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром стихии стала провинция Дюздже. Власти сообщают о разрушениях, частично обвалились некоторые дома.
Новости Турции. Более 50 человек пострадали при сильном землетрясении на севере Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром стихии стала провинция Дюздже. Власти сообщают о разрушениях, частично обвалились некоторые дома.
Приостановлены занятия в школах и университетах. Местные жители, боясь повторных толчков, провели остаток ночи на улицах. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в результате землетрясения погибших нет.