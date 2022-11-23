Число пострадавших от взрывов в Иерусалиме растёт. Военные раскрыли подробности нападений

Новости Израиля. Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме выросло до 22 человек, ранее сообщалось о 14 раненых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб.

Первый взрыв прогремел недалеко от западного въезда в Иерусалим около 7 часов утра, в час пик. Второй – спустя полчаса на другом краю города. Израильские военные сообщили, что бомбы были спрятаны в мешках, и по крайней мере в одном из них были гвозди для максимального эффекта.