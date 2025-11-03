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Британия поставила Украине ракеты для удара вглубь РФ

03 ноября 2025 11:54
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Британия поставила Украине ракеты для удара вглубь РФ-0

Великобритания направила дополнительные ракеты Storm Shadow Украине для поддержки нанесения ударов вглубь РФ Об этом пишет ТАСС.

Решение было принято на фоне отказа США от поставок ракет «Томагавк» и желания обеспечить Киев боеприпасами к зиме. Официально Лондон не раскрывает детали поставок.

Россия же утверждает, что удары оружием дальнего радиуса действия координируются западными экспертами, а президент РФ Владимир Путин считает, что поставки современного оружия не повлияют на ход боевых действий.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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