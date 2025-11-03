Британия поставила Украине ракеты для удара вглубь РФ

Великобритания направила дополнительные ракеты Storm Shadow Украине для поддержки нанесения ударов вглубь РФ Об этом пишет ТАСС.

Решение было принято на фоне отказа США от поставок ракет «Томагавк» и желания обеспечить Киев боеприпасами к зиме. Официально Лондон не раскрывает детали поставок.

Россия же утверждает, что удары оружием дальнего радиуса действия координируются западными экспертами, а президент РФ Владимир Путин считает, что поставки современного оружия не повлияют на ход боевых действий.

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