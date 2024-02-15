Британия и Латвия отправят Украине тысячи беспилотников

Британия и Латвия объявили о формировании коалиции для оказания поддержки Украине в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

Эта инициатива будет реализована в рамках пакета военной взаимопомощи Киеву на общую сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024 году.

Из этой суммы 200 миллионов фунтов будут потрачены на создание БПЛА. Также на встрече НАТО в брюсселе министр обороны Грант Шаппс соберет представителей 13 государств-членов НАТО и Швеции, чтобы подписать договор о двух новых межнациональных инициативах по закупкам, направленных на производство боеприпасов и ракет.

Данные инициативы нацелены на повышение оборонно-промышленного потенциала в Евроатлантическом регионе, оперативное пополнение запасов и дальнейшую поддержку Украины.