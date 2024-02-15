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Британия и Латвия отправят Украине тысячи беспилотников

15 февраля 2024 14:49
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Британия и Латвия объявили о формировании коалиции для оказания поддержки Украине в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

Эта инициатива будет реализована в рамках пакета военной взаимопомощи Киеву на общую сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024 году.

Из этой суммы 200 миллионов фунтов будут потрачены на создание БПЛА. Также на встрече НАТО в брюсселе министр обороны Грант Шаппс соберет представителей 13 государств-членов НАТО и Швеции, чтобы подписать договор о двух новых межнациональных инициативах по закупкам, направленных на производство боеприпасов и ракет.

Данные инициативы нацелены на повышение оборонно-промышленного потенциала в Евроатлантическом регионе, оперативное пополнение запасов и дальнейшую поддержку Украины.

# Международная политика # Грант Шаппс

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