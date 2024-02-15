Франции грозит забастовка железнодорожных кондукторов – это может вызвать транспортный коллапс

Для ее проведения выбрано довольно напряженное время, так как, кроме выходных, в стране разгар школьных каникул. Сотни тысяч французов рискуют застрять на вокзалах, а дети – опоздать к началу занятий. Дело в том, что большинству поездов запрещено выезжать без контролеров, а значит, движение будет нарушено. Пытаясь избежать этого, руководство железных дорог провело девятичасовые переговоры с профсоюзами кондукторов, чтобы обсудить их требования. Речь шла о получении надбавки за переработку и дополнительных выплат и льгот при уходе на пенсию. Прийти к соглашению стороны так и не смогли.