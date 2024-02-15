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Посол РФ в Канаде назвал арест самолета Ан-124 пиратством

15 февраля 2024 14:19
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Российский посол в Канаде Олег Степанов считает, что арест в Канаде самолета Ан-124-100 компании «Волга-Днепр» является пиратством и захватом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона будет и дальше бороться за восстановление справедливости и возвращение самолета. «Волга-Днепр» предложила властям Канады мирное разрешение спора и готова обратиться в арбитраж, если спор не будет разрешен в течение шести месяцев.

Самолет задержали после того, как он выполнял «гуманитарный» рейс по доставке тестовых комплектов COVID-19 из Китая по заказу правительства Канады. После чего Канада ввела в отношении компании «Волга-Днепр» и ее гендиректора Алексея Исайкина санкции и приступила к процессу ареста самолета.

# Международная политика # Олег Степанов

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