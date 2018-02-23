Британец купил чайник за 20 долларов и перепродал его за 800 тысяч долларов

Новости Великобритании. Частный коллекционер из Великобритании продал заварочный чайник за 800 тысяч долларов. В 2016 году британец купил изделие со сломанной ручкой и без крышки за 20 долларов.
Как сообщает Daily Mail, изначально белый с голубым фарфоровый чайник оценивался в 10 тысяч фунтов стерлингов (более 13,5 тысяч долларов).
Позже выяснилось, что это единственный сохранившийся чайник гончара Джона Бартлема. Изделие было признано «национальным достоянием США», и Метрополитен-музей захотел добавить его в свою коллекцию. В ходе торгов стоимость чайника возросла до 800 тысяч долларов.
Бартлем, гончар из Стаффордшира, эмигрировал в Америку в начале 1760 годов. В то время на севере Англии процветала экспортная торговля с английскими колониями в Америке.
Бартлем полагал, что сможет изготовить высококачественную керамику на месте и сэкономить на транспортных расходах. Таким образом, мужчина стал первым известным производителем американского фарфора.
Изделия Джона Бартлема считаются редкостью. Ранее было известно только о шести фарфоровых предметах этого гончара.
Осенью прошлого года на аукцион была выставлена картина Да Винчи.
Стартовая стоимость полотна составила 100 млн долларов – подробности здесь.