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Британец купил чайник за 20 долларов и перепродал его за 800 тысяч долларов

23 февраля 2018 08:26
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Новости Великобритании. Частный коллекционер из Великобритании продал заварочный чайник за 800 тысяч долларов. В 2016 году британец купил изделие со сломанной ручкой и без крышки за 20 долларов.  

Как сообщает Daily Mail, изначально белый с голубым фарфоровый чайник оценивался в 10 тысяч фунтов стерлингов (более 13,5 тысяч долларов).  

Позже выяснилось, что это единственный сохранившийся чайник гончара Джона Бартлема. Изделие было признано «национальным достоянием США», и Метрополитен-музей захотел добавить его в свою коллекцию. В ходе торгов стоимость чайника возросла до 800 тысяч долларов.  

Британец купил чайник за 20 долларов и перепродал его за 800 тысяч долларов-1

Фото: Woolley and Wallis  

Бартлем, гончар из Стаффордшира, эмигрировал в Америку в начале 1760 годов. В то время на севере Англии процветала экспортная торговля с английскими колониями в Америке.  

Бартлем полагал, что сможет изготовить высококачественную керамику на месте и сэкономить на транспортных расходах. Таким образом, мужчина стал первым известным производителем американского фарфора.  

Изделия Джона Бартлема считаются редкостью. Ранее было известно только о шести фарфоровых предметах этого гончара.  

Осенью прошлого года на аукцион была выставлена картина Да Винчи. 

Стартовая стоимость полотна составила 100 млн долларов – подробности здесь.

# Необычное # Джон Бартлем

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