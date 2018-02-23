Британец купил чайник за 20 долларов и перепродал его за 800 тысяч долларов

Новости Великобритании. Частный коллекционер из Великобритании продал заварочный чайник за 800 тысяч долларов. В 2016 году британец купил изделие со сломанной ручкой и без крышки за 20 долларов.

Как сообщает Daily Mail, изначально белый с голубым фарфоровый чайник оценивался в 10 тысяч фунтов стерлингов (более 13,5 тысяч долларов).

Позже выяснилось, что это единственный сохранившийся чайник гончара Джона Бартлема. Изделие было признано «национальным достоянием США», и Метрополитен-музей захотел добавить его в свою коллекцию. В ходе торгов стоимость чайника возросла до 800 тысяч долларов.