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ЧП в Индиане: из-за разлива рек эвакуированы сотни людей

22 февраля 2018 12:39
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Новости США. В нескольких городах американского штата Индиана объявлено чрезвычайное положение. Дожди и таяние снега спровоцировали разлив местных рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЧП в Индиане: из-за разлива рек эвакуированы сотни людей-1

  

Затоплены уже сотни зданий. Специалисты экстренно эвакуируют население. Многие транспортные маршруты перекрыты, ими разрешено пользоваться лишь спасателям.  

ЧП в Индиане: из-за разлива рек эвакуированы сотни людей-4

  

Между тем, синоптики предупреждают: большая вода может прийти и в соседние штаты. Жителям некоторых областей Иллинойса и Мичигана рекомендовано покинуть свои дома. Речь идет о наиболее уязвимых районах, находящихся вблизи рек.  

# Наводнение # Фотофакт

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