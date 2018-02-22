ЧП в Индиане: из-за разлива рек эвакуированы сотни людей

Новости США. В нескольких городах американского штата Индиана объявлено чрезвычайное положение. Дожди и таяние снега спровоцировали разлив местных рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены уже сотни зданий. Специалисты экстренно эвакуируют население. Многие транспортные маршруты перекрыты, ими разрешено пользоваться лишь спасателям.

Между тем, синоптики предупреждают: большая вода может прийти и в соседние штаты. Жителям некоторых областей Иллинойса и Мичигана рекомендовано покинуть свои дома. Речь идет о наиболее уязвимых районах, находящихся вблизи рек.