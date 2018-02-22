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В Греции нашли древнюю статую Афродиты: фотофакт

22 февраля 2018 12:46
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Новости Греции. Статую древней богини любви и красоты обнаружили в греческих Салониках. Находка была сделана рабочими, прокладывающими линию метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Греции нашли древнюю статую Афродиты: фотофакт-1

    

Строительство подземных тоннелей началось здесь еще в 2006 году, однако многочисленные археологические артефакты, которые регулярно «всплывают» на поверхность, сильно тормозят процесс. Их в коллекции насчитывается уже свыше 300 тысяч, однако скульптура Афродиты стала самым ценным экспонатом.  

# Археология # Фотофакт

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