В Греции нашли древнюю статую Афродиты: фотофакт

Новости Греции. Статую древней богини любви и красоты обнаружили в греческих Салониках. Находка была сделана рабочими, прокладывающими линию метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство подземных тоннелей началось здесь еще в 2006 году, однако многочисленные археологические артефакты, которые регулярно «всплывают» на поверхность, сильно тормозят процесс. Их в коллекции насчитывается уже свыше 300 тысяч, однако скульптура Афродиты стала самым ценным экспонатом.