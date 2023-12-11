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Британцы вынуждены пользоваться стоматологическими услугами за рубежом

11 декабря 2023 12:26
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В Британии усугубляется кризис здравоохранения. В стране не хватает стоматологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы вынуждены пользоваться стоматологическими услугами за рубежом-1

Кроме того, жители не доверяют этим специалистам. По крайней мере тем, которых могут себе позволить. Ведь так называемые элитные врачи обойдутся крайне дорого. В результате британцы вынуждены искать помощь заграницей. Люди все чаще обращаются к стоматологам Турции, в частности, Стамбула. Цены там на некоторые процедуры в пять раз ниже, чем в королевстве. В Британии же появилось такое понятие как стоматологический туризм. Он набирает популярность, отмечают представители отрасли.

# Стоматология # Новости Великобритании # Фотофакт

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