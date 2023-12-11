Более 20 человек погибли из-за удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази – арабские медиа

Под обломками завалов остаются люди. Также Израиль атаковал лагерь беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В результате удара погибли пять человек. По сообщениям Минздрава Газы, только за последние сутки в анклаве убито почти 300 жителей, примерное вдвое больше ранено. Всего с начала ближневосточного конфликта его жертвами стали свыше 18 тысяч палестинцев и около 2 000 израильтян.