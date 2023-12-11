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Более 20 человек погибли из-за удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази – арабские медиа

11 декабря 2023 12:23
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Более 20 человек погибли из-за удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази, сообщают арабские медиа. Среди жертв – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 человек погибли из-за удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази – арабские медиа-1

Под обломками завалов остаются люди. Также Израиль атаковал лагерь беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В результате удара погибли пять человек. По сообщениям Минздрава Газы, только за последние сутки в анклаве убито почти 300 жителей, примерное вдвое больше ранено. Всего с начала ближневосточного конфликта его жертвами стали свыше 18 тысяч палестинцев и около 2 000 израильтян.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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