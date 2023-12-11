Прямой эфир

Немецкий чиновник ничего не делал на работе в течение 5 лет

11 декабря 2023 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии очередной скандал в мире политики. Чиновник ничего не делал на работе в течение пяти лет, но исправно получал зарплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий чиновник ничего не делал на работе в течение 5 лет-1

Мужчина отвечал за строительство в одной из немецких земель. Его нанял местный бургомистр. Сотрудник должен был трудиться удаленно по запросам от правительства города, но дело в том, что их не поступало. В результате мужчина пять лет просидел в занимаемой должности и заработал 350 тысяч евро. По данному факту организована проверка, по итогам которой материальный ущерб могут возложить на нанимателя.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 20 человек погибли из-за удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази – арабские медиа
11 декабря 2023 12:23

Более 20 человек погибли из-за удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази – арабские медиа

МИСИ: число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет
11 декабря 2023 12:21

МИСИ: число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет

Блинкен обозначил для Израиля срок завершения операции в Газе
11 декабря 2023 12:17

Блинкен обозначил для Израиля срок завершения операции в Газе