Немецкий чиновник ничего не делал на работе в течение 5 лет

В Германии очередной скандал в мире политики. Чиновник ничего не делал на работе в течение пяти лет, но исправно получал зарплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина отвечал за строительство в одной из немецких земель. Его нанял местный бургомистр. Сотрудник должен был трудиться удаленно по запросам от правительства города, но дело в том, что их не поступало. В результате мужчина пять лет просидел в занимаемой должности и заработал 350 тысяч евро. По данному факту организована проверка, по итогам которой материальный ущерб могут возложить на нанимателя.