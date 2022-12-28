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Британцы вынуждены греться в «тёплых банках»

28 декабря 2022 06:43
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Новости Великобритании. Британцы, чтобы сэкономить, проводят время в так называемых «теплых банках». Они появились в королевстве на фоне затянувшегося энергокризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы вынуждены греться в «тёплых банках» -1

В такие убежища люди приходят провести время, пообщаться, но в первую очередь погреться. Ведь бюджеты жителей сильно сократились из-за подорожания электроэнергии. К тому же инфляция в стране держится на уровне 40-летнего максимума. В результате многие люди с трудом платят даже за предметы первой необходимости. А «теплые банки» – хороший способ сэкономить на оплате коммунальных услуг. Финансируются они за счет частных лиц и благотворительных фондов. Благодаря им по стране открыты тысячи таких помещений. И все пользуются большим спросом у желающих спрятаться от кризиса.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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