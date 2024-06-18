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Британцы страдают от дефицита лекарств

18 июня 2024 13:45
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Британцы страдают от нехватки лекарств. Об этом говорят данные опроса, опубликованные крупным английскими изданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы страдают от дефицита лекарств-1

Исследование показало, что почти половина, а именно 49 %, жителей Королевства получали необходимые препараты по рецепту с большой задержкой. Чуть более 30 % респондентов пожаловались, что их лекарства пропали из аптек. А каждый 12-й человек, а это примерно 8 %, сообщил, что вовсе не может достать препараты для лечения некоторых заболеваний. Более того, как сообщили в национальной ассоциации фармацевтов, почти четверть аптек в Королевстве не имеют необходимого запаса лекарственных средств. Одной из основных причин дефицита называют Брексит. Из-за выхода Британии из состава ЕС оказалась серьезно нарушена цепочка поставок.

# Лекарства # Новости Великобритании

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