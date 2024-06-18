Британцы страдают от дефицита лекарств

Исследование показало, что почти половина, а именно 49 %, жителей Королевства получали необходимые препараты по рецепту с большой задержкой. Чуть более 30 % респондентов пожаловались, что их лекарства пропали из аптек. А каждый 12-й человек, а это примерно 8 %, сообщил, что вовсе не может достать препараты для лечения некоторых заболеваний. Более того, как сообщили в национальной ассоциации фармацевтов, почти четверть аптек в Королевстве не имеют необходимого запаса лекарственных средств. Одной из основных причин дефицита называют Брексит. Из-за выхода Британии из состава ЕС оказалась серьезно нарушена цепочка поставок.