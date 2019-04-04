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В крупном ДТП под Москвой погибли 6 человек

04 апреля 2019 13:08
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Новости России. ДТП в Подмосковье унесло жизни шести человек. На трассе «Дон» пассажирский микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупном ДТП под Москвой погибли 6 человек-1

Двое пассажиров, среди которых оказался ребенок, доставили в больницу. Состояние 8-летней девочки медики оценивают как тяжелое. По предварительным данным авария могла произойти из-за того, что водитель авто заснул за рулем. Детали инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

# Авария в России # Фотофакт

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