В крупном ДТП под Москвой погибли 6 человек

Новости России. ДТП в Подмосковье унесло жизни шести человек. На трассе «Дон» пассажирский микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. ДТП в Подмосковье унесло жизни шести человек. На трассе «Дон» пассажирский микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое пассажиров, среди которых оказался ребенок, доставили в больницу. Состояние 8-летней девочки медики оценивают как тяжелое. По предварительным данным авария могла произойти из-за того, что водитель авто заснул за рулем. Детали инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.