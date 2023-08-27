Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о снижении импорта ЕС из России на более чем 70%, а экспорта – на 54% из-за антироссийских санкций Европы, пишет РИА Новости.

При этом Россия утверждает, что способна противостоять санкционному давлению, а часть стран Запада считают, что они малоэффективны. Боррель же объясняет эти цифры «эффективностью» евросанкций и советует уговаривать третьи страны их не нарушать. В свою же очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что политические деятели Европы не осознают провала санкционной политики.

В связи с конфликтом в Украине Запад усилил санкционный прессинг в адрес России, что вызвало рост цен в странах Европы и США. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей, но Россия решит все проблемы.