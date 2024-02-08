Боррель заявил, что у ЕС нет волшебной палочки для помощи Киеву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Евросоюз не сможет предоставить Киеву новые вооружения, поскольку его склады исчерпаны. Об этом пишет РИА Новости.

«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки...», – сказал он.

Он отметил, что Украина уже получила все боеприпасы, находящиеся на складах в странах ЕС. Боррель также признался, что возможности военной промышленности Евросоюза ограничены. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил коллегам из ЕС о критическом дефиците боеприпасов в ВСУ.