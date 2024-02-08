Кулеба признал, что ЕС не может конкурировать с РФ в военной сфере

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что европейская оборонная отрасль не в силах конкурировать с российской, что ведет к нехватке боеприпасов в ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

«Страдаем действительно от снарядного дефицита...», – сказал он.

Он подчеркнул, что масштаб конфликта и использование артиллерии Россией превышают тот уровень, к чему были готовы европейские склады и военная промышленность.

Кулеба также отреагировал на высказывание координатора по вопросам стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о сокращении американской помощи Киеву, сказав, что украинцы будут «воевать лопатами».

Ранее Россия отправила странам НАТО ноту по вопросу поставок вооружений Украине, отметив, что любая поставка оружия для Украины будет законной целью для ВС РФ.