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Байден снова заявил, что недавно разговаривал с покойным экс-канцлером Германии

08 февраля 2024 08:49
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Президент США Джо Байден второй раз за несколько дней совершил много оговорок, спутав имена лидеров европейских стран. Он заявил, что в 2021 году встречался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, однако последний умер в 2017 году. Об этом пишет РИА Новости.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали...», – цитирует издание Bloomberg слова лидера Штатов.

Байден, видимо, перепутал Коля с Ангелой Меркель, которая в 2021 году была канцлером Германии. Также Байден упоминал о недавней встрече с Франсуа Миттераном, французским президентом, который скончался около 30 лет назад. Эти оплошности – часть серии ляпов, которые часто допускает 81-летний Байден.

# Международная политика # Джо Байден # Ангела Меркель

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