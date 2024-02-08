Байден снова заявил, что недавно разговаривал с покойным экс-канцлером Германии

Президент США Джо Байден второй раз за несколько дней совершил много оговорок, спутав имена лидеров европейских стран. Он заявил, что в 2021 году встречался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, однако последний умер в 2017 году. Об этом пишет РИА Новости.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали...», – цитирует издание Bloomberg слова лидера Штатов.

Байден, видимо, перепутал Коля с Ангелой Меркель, которая в 2021 году была канцлером Германии. Также Байден упоминал о недавней встрече с Франсуа Миттераном, французским президентом, который скончался около 30 лет назад. Эти оплошности – часть серии ляпов, которые часто допускает 81-летний Байден.