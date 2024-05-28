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Боррель: в ЕС главы МИД обсудили отмену запрета бить по РФ оружием Запада

28 мая 2024 06:26
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В Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели вопрос о возможности снятия ограничений на применение Украиной западного оружия для осуществления ударов по России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Идею снятия ограничений также поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако официальный представитель президента России Дмитрий Песков и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразили опасения по поводу подобных призывов, посчитав их провокационными и рискованными.

Кроме этого, с главой МИД Украины обсуждались вопросы оборонной сферы, в том числе дополнительные системы ПВО.

# Международная политика

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