Пакистанский Лахор окутал густой смог

Один из крупнейших городов Пакистана – Лахор – погрузился во тьму. Там среди дня не видно солнца. Причиной стал сильнейший смог, который окутал мегаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое явление не редкость, но сейчас загрязнение воздуха в сотни раз превышает все допустимые нормы.

Местные власти в целях безопасности отменили занятия в школах. До 17 ноября закрыт ряд учреждений, запрещены все мероприятия на открытом воздухе. Всем магазинам, рынкам и торговым центрам разрешили не работать или закрываться раньше времени. В полную готовность приведены все больницы и службы скорой помощи, все больше людей обращаются к врачам с жалобами на затрудненное дыхание и боль в глазах. Синоптики пока не могут сказать, когда дождь или ветер разгонят ядовитое облако, покрывшее город.