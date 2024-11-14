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Эрдоган: Турция разорвала все отношения с Израилем

14 ноября 2024 07:30
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Очередная попытка положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Она стала неожиданной и довольно громкой. Турция разрывает отношения с Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган: Турция разорвала все отношения с Израилем-2

Речь идет не только про торгово-экономические связи, но и дипломатические. Столь радикальные меры приняты для того, чтобы усилить мировое давление на Израиль и заставить его соблюдать нормы международного права. По мнению турецких властей, необходимо положить конец массовым убийствам в Газе и перестать снабжать еврейское государство оружием. Потому что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт. Президент Турции призвал страны Ближнего Востока не вовлекаться в эту опасную игру.

# Реджеп Тайип Эрдоган # Международная политика

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