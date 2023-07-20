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Венгрия требует отчёта о потраченных Украиной миллионах евро от ЕС

20 июля 2023 08:18
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Венгрия ждет отчета о том, на что пошли выделенные Европейским союзом Украине миллионы евро. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Брюссель намерен выделить Киеву новую помощь в размере 20 млрд евро на поставки вооружения, отметил Сийярто. По его словам, на совете глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе будет оказано давление с целью одобрения такого предложения. Венгрия хочет увидеть отчет о более чем десяти миллионах евро, которые были в качестве помощи направлены киевскому режиму ранее, отметил он.

# Международная политика # Петер Сийярто

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