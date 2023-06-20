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МИД РФ: Россия ведёт к завершению зерновой сделки 18 июля

20 июня 2023 12:50
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В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что последним днем зерновой сделки станет 18 июля 2023 года. Такое заявление сделал во вторник, 20 июня, заместитель руководителя МИД РФ Сергей Вершинин, информирует РИА Новости. 

Он отметил, что Российская Федерация намерена завершить сделку 18 июля, но в РФ не исключают новые консультации с Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. 

Вершинин заявил, что контакты продолжаются, в том числе и рабочие. Но Российская Федерация будет вести к тому, чтобы 18 июля на фоне договоренностей, которые не выполняются, зерновая сделка была завершена, констатировал заместитель главы российского МИД. 

«Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», – сказал Вершинин.

# Международная политика # Сергей Вершинин

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