Парламент Эстонии узаконил однополые браки между совершеннолетними

Парламент Эстонии одобрил новый закон, допускающий брак между совершеннолетними людьми вне зависимости от их пола, пишет РИА Новости.

В соответствии с этим законом, два взрослых человека могут вступить в брак. За этот законопроект проголосовали 55 членов парламента, 34 были против. В силу он вступит 1 января 2024 года. Помимо этого, теперь однополые пары имеют право на усыновление детей. Согласно законодательству, у ребенка может быть не более двух родителей. Однако при этом биологические отец с матерью сохраняют свои права и основные обязанности по отношению к ребенку.