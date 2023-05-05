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Боррель: ЕС хотел бы тратить деньги на граждан Европы, но нужно все отдавать Украине

05 мая 2023 13:10
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Европейские государства предпочли бы направлять средства на благосостояние своих граждан, а не отдавать все Украине. Но у ЕС нет другого выбора, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, информирует РИА Новости. 

Речь идет о бюджетных деньгах, которые, по словам Борреля, могли бы быть направлены на поддержку благосостояния жителей европейских стран, строительство медицинских учреждений и учреждений образования. ЕС предпочел бы отдавать средства туда, но вынужден оказывать поддержку Киеву. 

Боррель обратил внимание, что пока нет предпосылок и подвижек для дипломатического урегулирования конфликта в Украине. Брюссель продолжит обеспечивать Киев вооружением, ведь в противном случае Украина падет, сказал глава евродипломатии. 


Ранее он сообщил, что большую часть своего времени проводит за обсуждением и решением вопросов, касающихся вооружения. Боррель отметил, что ощущает себя не дипломатом, а министром обороны Евросоюза. 

 

# Международная политика # Жозеп Боррель

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