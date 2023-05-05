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В Санкт-Петербурге в начале мая выпал снег. Кадрами делятся жители в соцсетях

05 мая 2023 12:12
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Новости России. Санкт-Петербург подтверждает статус северной столицы. В городе на Неве выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Санкт-Петербурге в начале мая выпал снег. Кадрами делятся жители в соцсетях-1

По прогнозам метеорологов, непогода сохранится на протяжении всего дня, на дорогах возможна гололедица. Сейчас средний температурный фон в Санкт-Петербурге ниже климатической нормы на 5-6 °C. Это и стало причиной неожиданного для этого времени года явления, кадрами которого местные жители активно делятся в социальных сетях.  

# Природные явления # Новости России # Фотофакт

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