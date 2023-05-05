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ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС

05 мая 2023 12:31
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт, спланированный агентами украинских спецслужб против одного из руководителей Запорожской АЭС, пишет ТАСС. 

Организаторами теракта оказались действующие как напрямую, так и через посредника в Финляндии сотрудники ГУР Минобороны Украины. В ходе операции было изъято готовое к применению взрывное устройство, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные вещества. Сообщается, что диверсанты занимались сбором информации о военных объектах России, военнослужащих и местных жителях. Ведется проверка их возможной причастности к другим диверсионным актам.

# Международная политика

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