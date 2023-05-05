ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт, спланированный агентами украинских спецслужб против одного из руководителей Запорожской АЭС, пишет ТАСС.

Организаторами теракта оказались действующие как напрямую, так и через посредника в Финляндии сотрудники ГУР Минобороны Украины. В ходе операции было изъято готовое к применению взрывное устройство, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные вещества. Сообщается, что диверсанты занимались сбором информации о военных объектах России, военнослужащих и местных жителях. Ведется проверка их возможной причастности к другим диверсионным актам.