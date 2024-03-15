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Мощное торнадо прошлось по западу США – погибли 3 человека

15 марта 2024 08:40
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Мощное торнадо прошлось по западу США. Стихия унесла три жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 человек получили различные травмы. Больше всего от ураганного ветра пострадало два штата: Огайо и Индиана.

Мощное торнадо прошлось по западу США – погибли 3 человека-1

Здесь разрушены и сильно повреждены десятки домов. По данным властей, под их обломками до сих пор могут находиться люди, поэтому не исключено, что число жертв может увеличиться. В Огайо торнадо уничтожил кемпинг, разметав припаркованные трейлеры на несколько десятков метров. В районе бедствия возникли перебои с электричеством, местами отсутствует связь. На месте самых сильных разрушений работают аварийно-спасательные бригады.

# Торнадо в США # Новости США

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