Мощное торнадо прошлось по западу США – погибли 3 человека

Мощное торнадо прошлось по западу США. Стихия унесла три жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 человек получили различные травмы. Больше всего от ураганного ветра пострадало два штата: Огайо и Индиана.

Здесь разрушены и сильно повреждены десятки домов. По данным властей, под их обломками до сих пор могут находиться люди, поэтому не исключено, что число жертв может увеличиться. В Огайо торнадо уничтожил кемпинг, разметав припаркованные трейлеры на несколько десятков метров. В районе бедствия возникли перебои с электричеством, местами отсутствует связь. На месте самых сильных разрушений работают аварийно-спасательные бригады.