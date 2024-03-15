В России началось голосование на выборах президента – открыто 94 тыс. участков
В России началось голосование на выборах президента. Впервые оно будет проходить три дня – с 15 до 17 марта включительно. По всей стране открылось 94 тысячи участков. Они будут работать с 8 утра и до 8 вечера по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За главный пост в стране борются четыре кандидата. Это действующий глава государства Владимир Путин, Владислав Даванков из партии «Новые люди», Леонид Слуцкий, претендующий на роль политического наследника основателя ЛДПР Владимира Жириновского, и коммунист Николай Харитонов. Первыми на выборах традиционно проголосовали жители Дальнего Востока, Камчатки и Чукотки.
Знаете, наверное, гордость. Потому что мы всю жизнь отдавали голос за наше руководство. И потом, это назидание нашим внукам.
Постоянно хожу, потому что это гражданская ответственность. Все-таки человек должен быть сознательным, потому что от нашего выбора зависит будщее.
На выборы аккредитованы международные наблюдатели из 106 стран. Первые результаты голосования станут известны в воскресенье, 17 марта. А предварительные итоги выборов и имя победителя ЦИК планирует огласить в понедельник. Россияне, проживающие на территории Беларуси, также смогут проголосовать на выборах президента. Шесть избирательных участков откроется во всех областных центрах нашей страны. Они будут работать один день – 17 марта.