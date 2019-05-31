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Борьба с мигрантами: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики

31 мая 2019 09:11
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Новости США. Президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин размером 5% на все товары из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение вступит в силу с 10 июня, и каждый последующий месяц налоги будут увеличиваться, пока к 1 октября не достигнут 25%.

Борьба с мигрантами: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики-1

Борьба с мигрантами: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики-3

Таким образом, американский лидер надеется решить проблему нелегальных мигрантов, которые прибывают в США из Мексики.

Борьба с мигрантами: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики-6

Как только этот вопрос будет решен, сборы прекратятся. Из Мехико в Вашингтон вылетает делегация во главе с министром иностранных дел, чтобы прийти к выгодному для обеих стран соглашению.

Борьба с мигрантами: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики-9

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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