Борьба с мигрантами: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики

Новости США. Президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин размером 5% на все товары из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение вступит в силу с 10 июня, и каждый последующий месяц налоги будут увеличиваться, пока к 1 октября не достигнут 25%.

Таким образом, американский лидер надеется решить проблему нелегальных мигрантов, которые прибывают в США из Мексики.