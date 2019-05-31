В Нидерландах для поиска детей стали использовать банкоматы

Новости Нидерландов. На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории страны уже установлено свыше 300 таких устройств в международных аэропортах Амстердама и ряда других городов, а также крупных торгово-деловых центрах и у достопримечательностей, которые посещают много туристов.