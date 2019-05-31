Во Франции перевернулась лодка с туристами: погибли 3 человека, среди них – 6-летний ребёнок

Новости Франции. Во французском Эльзасе перевернулась надувная лодка с туристами из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли три человека, среди жертв – 6-летний ребёнок. Ещё одну женщину разыскивают спасатели.

Немецкие путешественники прибыли во Францию группой в составе 7 человек. В тот момент, когда лодка перевернулась, трое из них находились на берегу. Один из мужчин бросился спасать тонущих, и погиб сам.