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Во Франции перевернулась лодка с туристами: погибли 3 человека, среди них – 6-летний ребёнок

31 мая 2019 08:28
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Новости Франции. Во французском Эльзасе перевернулась надувная лодка с туристами из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли три человека, среди жертв – 6-летний ребёнок. Ещё одну женщину разыскивают спасатели.

Во Франции перевернулась лодка с туристами: погибли 3 человека, среди них – 6-летний ребёнок-1

Немецкие путешественники прибыли во Францию группой в составе 7 человек. В тот момент, когда лодка перевернулась, трое из них находились на берегу. Один из мужчин бросился спасать тонущих, и погиб сам.

Во Франции перевернулась лодка с туристами: погибли 3 человека, среди них – 6-летний ребёнок-4

Специалисты квалифицируют инцидент как несчастный случай, произошедший из-за отсутствия спасательного оборудования.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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