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Бомба взорвалась у здания суда в столице Черногории

03 марта 2023 13:32
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Новости Черногории. Взрыв прогремел в столице Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания Основного суда 39-летний мужчина активировал бомбу. По предварительным данным, в результате инцидента погиб человек, пятеро пострадали.  

Бомба взорвалась у здания суда в столице Черногории-1

Взрывное устройство сработало у входа в здание, когда там находилось большое количество людей. Сам злоумышленник погиб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции. Детали ЧП устанавливаются.  

Бомба взорвалась у здания суда в столице Черногории-4

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# Взрыв # Новости Черногории # Фотофакт

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