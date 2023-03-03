Бомба взорвалась у здания суда в столице Черногории

Новости Черногории. Взрыв прогремел в столице Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания Основного суда 39-летний мужчина активировал бомбу. По предварительным данным, в результате инцидента погиб человек, пятеро пострадали.

Взрывное устройство сработало у входа в здание, когда там находилось большое количество людей. Сам злоумышленник погиб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции. Детали ЧП устанавливаются.