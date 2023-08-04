Болтон: если Трамп победит на выборах в 2024 году, то США выйдут из НАТО

Бывший советник президента Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года США в перспективе выйдут из НАТО, сообщает РИА Новости.

Болтон особо отметил, что Трамп подверг опасности существование Альянса и почти гарантированно покинет НАТО при втором президентском сроке. По утверждению экс-советника, экс-президент в принимаемых им решениях руководствуется в основном интересами личной выгоды, особенно в области национальной безопасности. Болтон также утверждает, что многие из достижений, приписанных Трампу, противоречили его первоначальным намерениям.

