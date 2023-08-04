Переговоры США и Украины о гарантиях безопасности начались

США и Украина рассматривают перспективы долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, пишет РИА Новости.

В четверг, 3 августа, стартовали переговоры между представителями Госдепартамента, Пентагона, Совета национальной безопасности США и их украинскими коллегами. Главная цель – добиться того, чтобы Украина располагала сильной оборонной мощью. Проведение консультаций осуществляется в рамках поддержки «Большой семеркой» Украины, ее экономической реабилитации и интегрирования в евроатлантическое сообщество.

Ранее в связи с поставками вооружений Украине Россия выразила ноту НАТО, считая их потенциальной угрозой и законными целями все грузы с оружием, поставляемые Киеву.