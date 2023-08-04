6 человек погибли на грузинском курорте при сходе оползня

Новости Грузии. Чрезвычайное происшествие на грузинском курорте. Шесть человек погибли, более 30 пропали без вести. В местечке Шови сошел оползень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел накануне. Тем не менее двоих из числа погибших обнаружить удалось лишь этим утром. Подробности катастрофы сообщили в МВД страны. В регионе повреждены линии электропередач, разрушены мосты, а также туристические коттеджи и гостиница. Смыты дороги. Для эвакуации людей привлечены четыре вертолета. На место происшествия вылетел премьер-министр Грузии.