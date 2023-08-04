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6 человек погибли на грузинском курорте при сходе оползня

04 августа 2023 10:41
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Новости Грузии. Чрезвычайное происшествие на грузинском курорте. Шесть человек погибли, более 30 пропали без вести. В местечке Шови сошел оползень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 человек погибли на грузинском курорте при сходе оползня-1

Инцидент произошел накануне. Тем не менее двоих из числа погибших обнаружить удалось лишь этим утром. Подробности катастрофы сообщили в МВД страны. В регионе повреждены линии электропередач, разрушены мосты, а также туристические коттеджи и гостиница. Смыты дороги. Для эвакуации людей привлечены четыре вертолета. На место происшествия вылетел премьер-министр Грузии.

День траура по погибшим объявлен в Грузии 7 августа.

# Природные катаклизмы # Новости Грузии # Фотофакт

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