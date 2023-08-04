Политолог Васильев допустил ввод войск США в Нигер, а далее и в Украину

Существует вероятность военной интервенции США в Нигер, что может стать прецедентом для ввода американских войск в Украину. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в Washington Post, пишет РИА Новости.

Президент Нигера Мохамед Базум, которого свергли мятежники, попросил США и все международное сообщество содействовать восстановлению конституционного порядка в стране. Как отметил Васильев, в Нигер может быть отправлен небольшой контингент военнослужащих, как это было ранее в Сомали. Эта мера может стать своеобразным прецедентом для отправки войск США в Украину.

При этом Васильев уточнил, что в этой ситуации основную роль сыграют политические факторы, а в американском опыте такие акции уже есть. Он также упомянул о перспективе привлечения войск НАТО или даже ООН, однако подобный подход может встретить сопротивление со стороны различных регионов. Ранее военные Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума, введении комендантского часа и закрытии границы.