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КНДР и Южная Корея ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту

23 апреля 2018 09:31
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Новости Республики Кореи. Переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту проводят сегодня, 23 апреля, КНДР и Южная Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит в пограничном пункте Пханмунджом.

КНДР и Южная Корея ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту-1

Сегодня стороны утвердят время проведения встречи двух лидеров, а также меры по обеспечению безопасности.

Есть вероятность, что по итогам сегодняшних заседаний будет принято решение о дополнительных переговорах на высоком уровне перед саммитом, который намечен на 27 апреля.

КНДР и Южная Корея ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту-4

# Международная политика # Фотофакт

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