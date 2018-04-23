КНДР и Южная Корея ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту

Новости Республики Кореи. Переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту проводят сегодня, 23 апреля, КНДР и Южная Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит в пограничном пункте Пханмунджом.

Сегодня стороны утвердят время проведения встречи двух лидеров, а также меры по обеспечению безопасности.

Есть вероятность, что по итогам сегодняшних заседаний будет принято решение о дополнительных переговорах на высоком уровне перед саммитом, который намечен на 27 апреля.