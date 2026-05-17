Пентагон рассекретил файлы об НЛО: сенсация или отвлекающий маневр

Недавно Пентагон опубликовал новую порцию секретных документов о неопознанных летающих объектах. Предоставить доступ к этим материалам было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, мол, интерес к инопланетной теме такой огромный, что держать эти данные за семью печатями – просто преступление. И в чем-то он был прав. Сайт Пентагона, где и выложили документы об НЛО, в первые сутки зафиксировал полмиллиарда посещений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот они, те самые кадры, которые ожидали увидеть уфологи по всему миру. После 80 лет информационного затишья Пентагон раскрыл карты. По личному указу Трампа в рамках новой программы прозрачности PURSUE в открытый доступ выложили более 162 секретных файла об НЛО.

Интерес к теме оказался в прямом смысле слова космическим. Полмиллиарда просмотров сайта только за первые сутки. Пользователи платформы попытались опознать неопознанное и даже выделили три главных типа аппаратов – капсулы, скоростные точки и идеальные металлические сферы. Главное, что все без крыльев, двигателей и все врываются в атмосферу на бешеной скорости. Но чем не доказательство существования внеземного разума? И пока уфологи празднуют победу, академическая наука непреклонна.

Станислав Комаров, доцент кафедры теоретической физики и астрофизики физического факультета БГУ:

Есть множество различных атмосферных явлений, которые сами еще по себе не до конца изучены, которые редко встречаются, которые люди могут принять за НЛО, например. Фата-моргана, например, это такой мираж, который, когда в небе может человек наблюдать, например, отражение каких-то объектов, находящихся на Земле, причем за многие километры от места наблюдения. Это могут быть какие-то метеорологические зонды, которые пролетают и которые отражают солнечное излучение.

Пентагон официально рассказал о географии контактов с инопланетными. Согласно опубликованной карте, больше всего аномалий зафиксировано в трех регионах планеты – у побережья США, на Ближнем Востоке и в районе Японии. И тут фантастика отступает. Сверхъестественное почему-то чаще появляется там, где сосредоточены испытательные полигоны и базы военно-морских сил. Плотные облака отчетов накрывают Сирию, Ирак и Персидский залив, а в Азии аномальная активность парадоксально концентрируется вокруг Японии и Корейского полуострова, прямо у границ Китая.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Это скрытие каких-либо своих секретных испытаний. Например, новых летающих аппаратов, оружие на тех же самых новых физических принципах, в том числе и в целях определения того насколько же хорошо в конечном итоге работают и наши технологии маскировки. Например, в 1960-х годах Америка испытывала свои передовые американские самолеты-шпионы. Люди где-то высоко в небе видели высоко летящие аппараты, отражающие солнечный свет, и принимали их за инопланетные корабли.

Тогда зачем раздувать хайп? Ведь в политике случайных тарелок не бывает, уверены эксперты. Тема НЛО для Вашингтона – идеальная дымовая завеса. Во-первых, это позволяет годами списывать миллиарды долларов из оборонного бюджета на исследование аномалий. Во-вторых, под соусом НЛО Пентагон может тестировать свои секретные беспилотные и стелс-технологии. Американский репортер Грег Бишоп, специализирующийся на политической и финансовой журналистике, в своей программе заявил, публикация файлов произошла ровно в тот день, когда не независимые журналисты собирались обнародовать расследование о секретных военных бюджетах. Тема НЛО использовалась правительством как блестящая игрушка для отвлечения внимания граждан от реальных проблем инфляции и военных конфликтов.

Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Провалы на Ближнем Востоке, затягивание конфликта с Ираном, невозможность разрешить этот конфликт по тому сценарию, который был изначально подготовлен. Это сценарий молниеносный войны, захвата или перехвата власти в Иране, установление контроля над нефтью и газом, ухудшается экономика страны, сокращаются рабочие места под давлением высоких цен, инфляции. А также в результате внедрения современных технологий в виде искусственного интеллекта, которые приводят к массовому увольнению людей, в первую очередь инженеров, конструкторов, которые буквально даже пять лет назад себя идентифицировали средним классом.

В Белом доме, кажется, решили, если проблемы на Земле уладить не получается, нужно срочно искать врагов в космосе. Технология стара как мир: переключить внимание обывателя с инфляцией и провалов внешней политики на летающие тарелки. Но мы-то знаем, это не поиск внеземного разума, а способ найти повод для распила бюджета. Хотя Барак Обама, 44-й президент США, лауреат Нобелевской премии в недавнем интервью заявил, что верит в инопланетян.

Барак Обама:

Они существуют. Но я их не видел. Их не держат в Зоне 51. Звучит как сценарий фантастического фильма, но это говорит человек, который по долгу службы имел доступ к самым закрытым папкам на планете. А вот реакция Дональда Трампа на эту тему: