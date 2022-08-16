«Больше половины голубей улетело». Ястреб охраняет станцию метро в Сан-Франциско

С появлением ястреба голуби стараются держаться от этого места подальше. Они не знают, что Пакман на самом деле безобидный – он не ест даже грызунов, рассказывает хозяин. К тому же в течение дня он подкармливает своего питомца, чтобы тот вдруг не вздумал охотиться всерьез. Хотя это у него все же неплохо получается, если речь идет о внимании прохожих. Каждый день он буквально завоевывает их улыбки, за что уже стал любимчиком не только Сан-Франциско, но и пользователей в интернете.