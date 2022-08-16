Уникальный парк-приют для львов и леопардов открыли в Подмосковье

Новости России. Уникальный парк-приют для львов и леопардов открылся в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересно, что никто из хищников не был специально изъят из дикой природы.

У каждого животного своя история. Часть из них «списали» после службы в передвижном зоопарке, некоторые кошки были ранены браконьерами, кого-то забрали из цирка. Многие никогда не жили в дикой природе и еще не до конца понимают, как это.

Виктор Агафонов, директор парка львов:

Он никогда не знал, что такое земля. Он вышел из своего индивидуального вольера, наступил на землю и вот так вот поднимает лапы и оглядывается – это что такое вообще?

К счастью, сейчас у животных все хорошо. Они прошли осмотр ветеринара и уже выпущены в огромный парк, где хозяева они, а не люди. Для посетителей сделан пешеходный мост, но только так, чтобы те не пугали животных. У большинства из хищников непростая история, а потому к людям они относятся с опаской. Впрочем, организаторы приюта надеются, что парк станет лучшим местом для жизни этих львов и леопардов. Сейчас их там порядка 50, но скоро будет больше.