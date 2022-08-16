Немецкая компания создала рыбные палочки в лаборатории

По этой же технологии можно выращивать съедобные шарики и другие разновидности рыбной продукции. Правда, даже в случае успешного эксперимента попадут такие товары на прилавки магазинов еще не скоро. Предстоит долгий и трудный процесс одобрения регулирующих органов в разных странах. И только после этого еда из лабораторий станет доступна покупателям. По самым оптимистичным прогнозам, произойдет это не раньше 2025 года. Но создателей это не останавливает.