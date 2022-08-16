В европейских реках начали появляться «голодные камни». Почему их называют предвестниками катастрофы?

В европейских реках начали появляться «голодные камни». Многие эксперты называют их предвестниками катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так как их появление связано с обмелением рек. Отсюда и название.

Голодными называют те речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Если русло пересыхает и показывает такую насечку, значит грядет засуха, неурожай и голод. А в некоторых регионах отметки на прибрежных скалах, наоборот, означают слишком высокий уровень воды и предупреждают о затоплениях. Однако в 2022 году климатологи бьют тревогу именно из-за дефицита воды.