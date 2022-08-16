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В европейских реках начали появляться «голодные камни». Почему их называют предвестниками катастрофы?

16 августа 2022 06:52
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В европейских реках начали появляться «голодные камни». Многие эксперты называют их предвестниками катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так как их появление связано с обмелением рек. Отсюда и название.

Голодными называют те речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Если русло пересыхает и показывает такую насечку, значит грядет засуха, неурожай и голод. А в некоторых регионах отметки на прибрежных скалах, наоборот, означают слишком высокий уровень воды и предупреждают о затоплениях. Однако в 2022 году климатологи бьют тревогу именно из-за дефицита воды.

В европейских реках начали появляться «голодные камни». Почему их называют предвестниками катастрофы?-1

Так, аномальная жара в Германии привела к обмелению крупнейшей реки страны – Рейн. А это напрямую угрожает местному судоходству. Крупные баржи уже сейчас не могут пройти по реке в некоторых районах. Уровень воды там упал почти до 40 сантиметров. На этом фоне транспортные компании были вынуждены прекратить большую часть грузоперевозок.

# Природные катаклизмы # Новости Германии # Фотофакт

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