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«Нормандская четверка» одобрила полицейскую миссию ОБСЕ в Донбассе

24 мая 2016 07:39
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Новости Украины. Лидеры «нормандской четверки» поддержали введение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом главы государств договорились в телефонном разговоре. Кроме этого лидеры еще раз подчеркнули важность полного исполнения Минских соглашений.

Также на востоке Украины будет действовать специальный совет по подготовке местных выборов в Донецкой и Луганской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же Донбасс снова в огне: нарушения режима перемирия ОБСЕ фиксирует каждый день. Среди мирного населения жертв нет.

# Война в Украине

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