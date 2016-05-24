«Нормандская четверка» одобрила полицейскую миссию ОБСЕ в Донбассе

Новости Украины. Лидеры «нормандской четверки» поддержали введение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом главы государств договорились в телефонном разговоре. Кроме этого лидеры еще раз подчеркнули важность полного исполнения Минских соглашений.

Также на востоке Украины будет действовать специальный совет по подготовке местных выборов в Донецкой и Луганской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же Донбасс снова в огне: нарушения режима перемирия ОБСЕ фиксирует каждый день. Среди мирного населения жертв нет.